Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева, пока известно о 4 пострадавших.
Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Попко: "По предварительной информации, (в Киеве - ред.) есть травмированные и разрушения.
Вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто.
Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом и проезжую часть. Предварительно, известно об одном травмированном. Информация уточняется".
Детали: По информации Кличко, есть трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один – в Святошинском.
"Двух пострадавших в Святошинском районе госпитализировали медики", – сообщил мэр.
Дополнено в 02:42. Виталий Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе Киева, на место направляются службы.
По информации начальника КГВА, в Соломенском районе столицы обломки сбитого беспилотника упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны", пожара нет.
"Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", – добавил Попко.
Дополнено в 03:20. В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе Киева, вероятно, обломки сбитого беспилотника упали на двухэтажное здание, повреждена газовая труба, пламя сбито, информация о пострадавших уточняется.
В Соломенском районе Киева, вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн – произошла утечка, без пожара, на место направлены сотрудники ГСЧС, сообщили в КГВА.