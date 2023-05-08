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Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 03:20
Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
"Шахед". Иллюстративное фото NOVYNARNIA.COM

В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева, пока известно о 4 пострадавших.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Попко: "По предварительной информации, (в Киеве - ред.) есть травмированные и разрушения.

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Вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто.

Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом и проезжую часть. Предварительно, известно об одном травмированном. Информация уточняется".

Детали: По информации Кличко, есть трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один – в Святошинском.

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"Двух пострадавших в Святошинском районе госпитализировали медики", – сообщил мэр.

Дополнено в 02:42. Виталий Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе Киева, на место направляются службы.

По информации начальника КГВА, в Соломенском районе столицы обломки сбитого беспилотника упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны", пожара нет.

"Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", – добавил Попко.

Дополнено в 03:20. В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе Киева, вероятно, обломки сбитого беспилотника упали на двухэтажное здание, повреждена газовая труба, пламя сбито, информация о пострадавших уточняется.

В Соломенском районе Киева, вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн – произошла утечка, без пожара, на место направлены сотрудники ГСЧС, сообщили в КГВА.

Темы: КиевбеспилотникиВиталий Кличко
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