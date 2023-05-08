Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 03:20
Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
"Шахед". Иллюстративное фото NOVYNARNIA.COM

В результате ночной атаки беспилотников есть разрушения в разных районах Киева, пока известно о 4 пострадавших.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Попко: "По предварительной информации, (в Киеве - ред.) есть травмированные и разрушения.

Вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто.

Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом и проезжую часть. Предварительно, известно об одном травмированном. Информация уточняется".

Детали: По информации Кличко, есть трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один – в Святошинском.

"Двух пострадавших в Святошинском районе госпитализировали медики", – сообщил мэр.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено в 02:42. Виталий Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на двухэтажное здание в Святошинском районе Киева, на место направляются службы.

По информации начальника КГВА, в Соломенском районе столицы обломки сбитого беспилотника упали на взлетную полосу аэропорта "Жуляны", пожара нет.

"Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", – добавил Попко.

Дополнено в 03:20. В КГВА сообщили, что в Шевченковском районе Киева, вероятно, обломки сбитого беспилотника упали на двухэтажное здание, повреждена газовая труба, пламя сбито, информация о пострадавших уточняется.

В Соломенском районе Киева, вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн – произошла утечка, без пожара, на место направлены сотрудники ГСЧС, сообщили в КГВА.

Темы: КиевбеспилотникиВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Киев
Ночная атака "Шахедов" на Киев: травмированы 5 человек, есть разрушения
На Троещине в квартире взорвалась граната, мужчине грозит до 7 лет
Над Киевом ночью уничтожен вражеский разведывательный беспилотник
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: