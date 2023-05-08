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В Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 02:58
В Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
Пожар в Одесской области после ракетного удара. Фото ОК "Юг"

Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 противник направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье".

Детали: Отмечается, что спасательные службы работают над ликвидацией пожаров, пока отсутствуют данные о пострадавших.

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Темы: Одесская областьпожар
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