В Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
Понедельник, 8 мая 2023, 02:58
Ночью 8 мая российская стратегическая авиация нанесла удары ракетами Х-22 по Одесской области, в области вспыхнули пожары.
Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook
Дословно: "По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.
Ракеты типа Х-22 противник направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье".
Детали: Отмечается, что спасательные службы работают над ликвидацией пожаров, пока отсутствуют данные о пострадавших.
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