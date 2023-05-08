Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 06:41
Силы обороны отбили 55 вражеских атак – сводка
БОЙЦЫ ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

В течение 7 мая Силы обороны Украины отбили 55 атак россиян на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки РФ нанесла 16 ракетных ударов, в частности по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Реклама:

Вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего за прошедшие сутки было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леонивка и Костобобров Черниговской области и Глухов Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Железный Мост, Архиповка, Леонивка, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спирного. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спирное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромовое, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Железнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по районам Временки Донецкой области и Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них – Полтавка, Волшебное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомыс, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Также наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Генштаб
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: