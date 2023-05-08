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Обострение на 9 мая может быть, а может и не быть – Минобороны

Елена РощинаПонедельник, 8 мая 2023, 08:58
Обострение на 9 мая может быть, а может и не быть – Минобороны
Анна Маляр, фото Минобороны

В Министерстве обороны по состоянию на 8 мая не могут спрогнозировать, пойдет ли Россия на обострение ситуации в Украине 9 мая, когда она отмечает День победы во Второй мировой войне.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Будет ли обострение на 9 мая. Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. 

Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война. 

То что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому обострение может быть, может не быть. Мы всегда должны быть готовыми к подлости врага и обороне".

Напомним: В 2022 году украинцы опасались обострения ситуации и массированных атак РФ на Украину на 9 мая, однако в тот день этого не произошло.

Темы: войнаМинобороныРосcияУкраина
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