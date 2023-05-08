РФ за сутки обстреляла 10 областей: 28 раненых, трое погибших

ПОЖАРЫ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЙ Х-22. ФОТО ИЗ FB ОК "ЮГ"

Российские военные за сутки обстреляли десять областей, в результате чего получили ранения 28 человек, трое погибли.

Источник: сводка ОВА, Military media center

Дословно Military media center: "По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

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Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, стратегическая и тактическая авиация) осуществлены обстрелы 127 населенных пунктов, подтверждено поражение 139 объектов инфраструктуры.

Предварительно 3 человека погибли и 28 ранены".

Детали: На Киевщине воздушная тревога продолжалась почти 4 часа, Киевщина была атакована беспилотниками. Работало ПВО. Фактов попаданий не зафиксировано.

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По предварительной информации, в результате падения обломков было возгорание сухой травы в нескольких общинах области. Пожары ликвидированы. Поврежден легковой автомобиль. В одной из общин повреждены линии электросетей. Пострадавших нет.

В городе Киев в результате падения обломков повреждены дома и объекты социальной инфраструктуры в нескольких районах. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

Черниговщина: за сутки - 14 обстрелов, Новгород-Северский, Черниговский районы. Были зафиксированы обстрелы из минометов, пуски ракет с вертолетов, из артиллерии, управляемыми авиабомбами с самолета.

Один из населенных пунктов Черниговского района без электроэнергии из-за повреждения, в Новгород-Северском ударом управляемой авиабомбы поврежден ангар. Без жертв.

Сумщина: ночью враг совершил 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись населенные пункты Середино-Будской, Зноб-Новгородской Новослободской громад.

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (20 взрывов) по с. Старая Гута. В результате обстрела повреждены два домохозяйства, помещение школы, трактор.

Зноб-Новгородская громада: враг совершил авиаудар по территории громады. В результате авиаудара получили ранения 3 гражданских лица и есть разрушения нежилых помещений.

В воскресенье в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 106 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Краснопольской, Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Середино-Будской, Новослободской, Белопольской, Юнаковской громад.

Запорожская: 99 ударов выдержали 21 мирный населенный пункт Запорожской области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационных и 1 с БПЛА. Под огнем снова оказалось Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковлевка. Фиксируем новые разрушения. В Камышевахе ранена семья: женщина 1952 г.р. и мужчина 1982 г.р. А в Степном повреждения получил мужчина 1957 г.р.

Днепропетровщина: 43-летний мужчина получил ранения в результате обстрела Никополя в воскресенье. Россияне ударили по городу из тяжелой артиллерии. Повреждены АЗС, транспортное предприятие, линия электропередач, легковой и грузовой автомобили. Ночь прошла без обстрелов.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Волчанск, Плетеневка, Бочково, Малая Волчья, Нестерно, Бударки и Строевка.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый и Берестовое.

В воскресенье утром враг обстрелял г. Балаклея Изюмского района, территорию ВЧ-1352, арсенала, автопарка, военного городка. Предварительно зафиксировано попадание ракеты С-300. Пострадало 6 человек.

Во время повторного ракетного удара (предварительно С-300) по г. Балаклея пострадал 52-летний фельдшер бригады скорой медицинской помощи, работавший на месте. В госпитализации не нуждался.

В с. Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены по меньшей мере 3 частных дома и автомобиль.

Вчера рядом с с. Бугаевка Чугуевского района детонировали заряды (РСЗО кассетная). Пострадала женщина 67 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за сутки противник совершил - 97 обстрелов (415 снарядов). Враг атаковал южнее Белогоровки, а именно - вблизи Спирного. Артиллерийским и минометным обстрелам в очередной раз подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка.

Донецкая область: за сутки - 24 обстрела: БПЛА "Герань-2", артиллерия, РСЗО "Град", танк, ракеты (тип не установлен). Обстреляно 14 населенных пунктов: Дружковка, с.Комар, Часов Яр, с.Семеновка, с.Нелиповка, Курахово, пгт Щербиновка, пгт Великая Новоселка, пгт Петровка, с.Катериновка, с.Зоряное, Авдеевка, пгт Нью-Йорк, Краматорск.

Повреждены 16 - жилых домов (из них 3 - многоквартирных), рынок, 5 гаражей, цех НКМЗ, мебельный цех. По области: двое раненых за сутки.

Одесская: по области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Известно о трех пострадавших.

Херсонщина: за сутки противник совершил 42 обстрела (282 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (19 снарядов).

От вражеского огня пострадали районы 21 населенного пункта области. Среди них - Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Антоновка, Казацкое, Веселое. Днепровское, Молодежное, Инженерное, Херсон.

Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс Белозерской громады. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены полностью. Обошлось без пострадавших.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина.

В Высокопольской громаде на российской мине подорвался трактор. Трагедия произошла в поле, что вблизи села Ольгино. Во время обработки земли 54-летний мужчина наехал на противотанковую мину, оставленную российской армией. Сейчас медики борются за его жизнь.

Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения. С деоккупированной территории области эвакуированы 7 человек.