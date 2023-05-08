Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело мужчины
В результате ракетного удара по Одесской области погиб один человек, из-под завалов достали тело охранника.
Источник: Гуменюк в эфире телемарафона
Детали: Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что из-под завалов достали тело охранника.
По словам Гуменюк, на участках, куда попали ракеты, вспыхнули пожары. На складском помещении это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне 120 и 40 квадратных метров. Это очень мощные пожары.
Пресс-секретарь добавила, что по состоянию на сейчас пожары ликвидированы.
Российская армия атаковала Одесскую область ночью 7 мая. Из-за попадания ракеты типа Х-22 вспыхнул пожар на одном из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района.
Трое работников склада получили незначительные ранения. Им оказали медицинскую помощь на месте.
Ракеты типа Х-22 попали в предприятие и рекреационную зону на побережье.
По информации ПК "Юг", Одесскую область атаковали с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществили 8 пусков из района мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.