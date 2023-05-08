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Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело мужчины

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 13:14
Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело мужчины
фото: ГСЧС

В результате ракетного удара по Одесской области погиб один человек, из-под завалов достали тело охранника.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Детали: Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что из-под завалов достали тело охранника.

По словам Гуменюк, на участках, куда попали ракеты, вспыхнули пожары. На складском помещении это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне 120 и 40 квадратных метров. Это очень мощные пожары.

Пресс-секретарь добавила, что по состоянию на сейчас пожары ликвидированы.

Российская армия атаковала Одесскую область ночью 7 мая. Из-за попадания ракеты типа Х-22 вспыхнул пожар на одном из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района.

Трое работников склада получили незначительные ранения. Им оказали медицинскую помощь на месте.

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Ракеты типа Х-22 попали в предприятие и рекреационную зону на побережье.

По информации ПК "Юг", Одесскую область атаковали с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществили 8 пусков из района мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Темы: Одесская областьобстрел
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