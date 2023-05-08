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РФ обстреляла Херсонскую область: 9 пострадавших, среди которых ребенок и староста села

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 16:10
РФ обстреляла Херсонскую область: 9 пострадавших, среди которых ребенок и староста села
Последствия обстрела Херсонщины, фото прокуратуры

Российские военные в понедельник днем обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения 9 человек, в том числе ребенок и староста Антоновского округа.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА, руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии Суспільному, начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресслужба Херсонской обласной прокуратуры 

Детали: В результате обстрелов Антоновки получили ранения 67-летняя женщина и 42-летний мужчина. Их госпитализировали.  У женщины тяжелые травмы - множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. ОВА сообщает, что врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Кроме того, днем российские военные обстреляли Станислав, где пострадали четыре человека. 

Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников также рассказал, что зафиксирован сброс авиабомб на Кизомыс. Там разрушены два дома.

Дополнено: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в 13:43, что в Станиславе пострадали шесть человек.

Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой. Среди них - 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранение головы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Одну раненую, 47-летнюю женщину, госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести.

ВИДЕО ДНЯ

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела Антоновки был ранен староста Антоновского округа Сергей Иващенко вместе со своей сотрудницей. По его словам, они попали под обстрел возле пункта несокрушимости.

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь. Состояние сотрудницы крайне тяжелое.

Обновлено от 16:10: Херсонская областная прокуратура сообщила о 9 пострадавших: трое - в результате обстрелов населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов, шестеро - в результате авиационного удара по Станиславской громаде, где вражеский снаряд попал в здание сельсовета.

В Станиславской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко опубликовал видео с места попадания в Антоновке. 

Темы: Херсонская областьобстрелвоенные преступленияжертвы
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