Объявлено подозрение известному актеру РФ, который призывал к уничтожению Украины

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины известному российскому актеру Владимиру Машкову.

Источник: СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: По данным следствия, с начала вооруженной агрессии РФ против Украины в течение 2022 года известный российский актер систематически участвовал в концертах и публичных мероприятиях на территории РФ, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в поддержку президента и военнослужащих государства-агрессора.

Реклама:

Используя собственную страницу Instagram, а также Telegram- и YouTube-каналы, актер публично призывал к присоединению Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Машков призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, оправдывал, признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, глорифицировал оккупантов.

Он неоднократно нарушал порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины. Проводил там встречи с представителями оккупационных властей и военнослужащими РФ для поддержания их боевого духа.

ВИДЕО ДНЯ

После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием главы РФ Владимира Путина.

Также на собственном Телеграмм-канале и персональной странице в Инстаграм с общей аудиторией более 200 тысяч подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления россиян.

Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, а также нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

В отношении актера введены санкции и другие ограничительные меры, в том числе отказ в предоставлении и отмене виз, запрет въезда на территорию Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск и избрании меры пресечения.