Ночная атака россиян: на Запорожье из-под завалов достали тело

В результате ночной атаки россиян в Запорожской области один человек погиб, еще одного спасатели спасли из-под завалов.

Источник: ГСЧС Запорожской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "8 мая в результате обстрелов возник пожар в одноэтажном здании в населенном пункте Запорожского района. Сотрудники ГСЧС укротили возгорание здания на общей площади 80 кв. м. В результате происшествия спасатели спасли из-под разрушенных конструкций 1 человека и изъяли 1 тело".

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