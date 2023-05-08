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Ночная атака россиян: на Запорожье из-под завалов достали тело

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 13:43
Ночная атака россиян: на Запорожье из-под завалов достали тело
Фото иллюстративное из Instagram ГСЧС Запорожской области

В результате ночной атаки россиян в Запорожской области один человек погиб, еще одного спасатели спасли из-под завалов.

Источник: ГСЧС Запорожской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "8 мая в результате обстрелов возник пожар в одноэтажном здании в населенном пункте Запорожского района. Сотрудники ГСЧС укротили возгорание здания на общей площади 80 кв. м. В результате происшествия спасатели спасли из-под разрушенных конструкций 1 человека и изъяли 1 тело".

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Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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