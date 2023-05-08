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СБУ задержала чиновника, который обкладывал "данью" экспортеров зерна

Алена МазуренкоПонедельник, 8 мая 2023, 14:39
СБУ задержала чиновника, который обкладывал данью экспортеров зерна
фото: СБУ

Служба безопасности задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области, который обложил "данью" экспортеров зерна.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного - инспектора".

 

Детали: За взятки чиновники обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции.

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Сумма "дани" составляла 100 долл. за один грузовик с товаром.

В случае неуплаты - угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задокументировали два эпизода получения денег за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также планируется объявление о подозрении его сообщнику.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

 

Темы: зерноСБУвзятка
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