СБУ задержала чиновника, который обкладывал "данью" экспортеров зерна

Служба безопасности задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области, который обложил "данью" экспортеров зерна.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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Участники сделки систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, которые экспортируют отечественную агропродукцию.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного - инспектора".

Детали: За взятки чиновники обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции.

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Сумма "дани" составляла 100 долл. за один грузовик с товаром.

В случае неуплаты - угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры по получению разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задокументировали два эпизода получения денег за "сертификацию" 20 фур с украинским зерном.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также планируется объявление о подозрении его сообщнику.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.