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Молдова отреагировала на просьбу Приднестровья к РФ о дополнительных "миротворцах"

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 15:07

В Кишиневе после призыва спецпредставителя непризнанного Приднестровья в РФ увеличить количество российских "миротворцев" в регионе поставили под сомнение его право выступать с такими обращениями.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Бюро реинтеграции поставили под сомнение полномочия спецпредставителя Тирасполя и представительства в РФ.

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"Прежде всего, необходимо прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Уже более четырех лет Кишинев ждет таких разъяснений. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к нему никакого отношения", – отметили в ведомстве.

Напомним, глава так называемого представительства непризнанного Приднестровья в России Леонид Манаков призвал Россию увеличить численность ее "миротворцев" в регионе, объясняя это ростом рисков безопасности.

Читайте также на эту тему: Почему Молдова не хочет идти в НАТО и как планирует одолеть Приднестровье.

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Темы: МолдоваПриднестровье
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