"Евросолидарность" заявила о давлении в Раде: Гончаренко не пустили за границу на конференцию

В "Европейской солидарности" пожаловались на "политическое давление" в парламенте, потому что нардепа Алексея Гончаренко не выпустили на конференцию ПАСЕ.

Источник: нардепы Гончаренко в Telegram и Геращенко в Facebook

Дословно Геращенко: "Европейская Солидарность заявляет о политическом давлении и практике двойных стандартов в ВР.

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Члена постоянной делегации ВР в ПАСЕ, народного депутата Алексей Гончаренко не выпустили на конференцию, организованную Парламенстькой Амамблеей, где в соответствии с решением Бюро ПАСЕ он должен был быть одним из докладчиков.

Особого цинизма этому добавляет факт того, что другим представителям ВР соответствующее разрешение на участие в этом международном мероприятии было предоставлено".

Детали: Геращенко сообщила, что 9-10 мая в Берне ПАСЕ организует конференцию "Выборы во времена кризисов: вызовы и возможности".

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Гончаренко должен был выступить там с докладом о ситуации с безопасностью в Украине и изложить позицию о невозможности выборов в период горячей фазы войны.

Оттуда он должен был отправиться в качестве международного наблюдателя от ПАСЕ на выборы в Турции.

В то же время в "Евросолидарности" сообщили, что руководство Рады отказалось предоставить Гончаренко командировку и не предоставило внятного ответа своего отказа.

Дословно Геращенко: "ЕС" связывает блокирование международной деятельности Гончаренко исключительно с его принадлежностью к фракции меньшинства и критической позицией в отношении ОП, который взял на себя в том числе ручное управление парламентом.

Еще одной причиной двойных стандартов является то, что "ЕС" критически относится к идее электронного дистанционного голосования, которое в наших условиях не может соответствовать стандартам демократических выборов. Зато власть скрыто продвигает эту идею".

В "ЕС" считают, что руководство Рады с подачи ОП неоднократно блокировало международные командировки и контакты депутатов фракции, "демонстрируя практику двойных стандартов".

Геращенко заявила, что "Европейская солидарность" проинформирует международных партнеров об "очередных фактах грубого нарушения статуса народного депутата".

Гончаренко сообщил, что от "Слуги народа" на эту конференцию должны поехать Леся Забуранная, Алина Загоруйко или Виктория Подгорная.

В том, что его не выпускают из страны, Гончаренко обвиняет главу ОП Андрея Ермака: "Ермак решил меня закрыть. Пока внутри страны".

Он заявил, что все из-за постановления, которое тот подал в Раду о возвращении выплат военным в 30 тысяч гривен.