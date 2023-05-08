ССО вычислили, М777 уничтожила: в Бахмуте превратили в пыль пулеметчиков РФ

В Бахмуте Донецкой области Силы спецопераций совместно с Силами обороны уничтожили пулеметный расчет россиян, который вел прицельный огонь.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте.

Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777 (британско-американская гаубица со стволом калибра 155 миллиметров -ред.).

Продолжаем работать!".