Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО вычислили, М777 уничтожила: в Бахмуте превратили в пыль пулеметчиков РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 мая 2023, 17:28
ССО вычислили, М777 уничтожила: в Бахмуте превратили в пыль пулеметчиков РФ
скриншот

В Бахмуте Донецкой области Силы спецопераций совместно с Силами обороны уничтожили пулеметный расчет россиян, который вел прицельный огонь.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь из многоэтажки в Бахмуте.

Реклама:

Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777 (британско-американская гаубица со стволом калибра 155 миллиметров -ред.).

Продолжаем работать!".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: