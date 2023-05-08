Зеленский объяснил, почему 9 мая будут отмечать День Европы

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему украинцы отныне 9 мая будут отмечать День Европы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

"Зло, к сожалению, вернулось. Как 80 лет назад зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает... Мы сейчас не в одиночку против зла. Мы бьемся против него, опираясь на общую силу народов свободного мира", – отметил Зеленский.

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По его словам, традиция празднования Дня Европы "для празднования достигнутых мира и единства" была установлена много лет назад.

"Ежегодно завтра 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет российской агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться на всех направлениях. Это будет День Европы – нашей союзницы. Это будет День Европы – нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

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В этом году 9 мая в Украину приедет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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