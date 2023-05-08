На войну в Украину "Вагнер" берет и людей с нацистскими татуировками

ЧВК "Вагнер" вербует наемников через российскую соцсеть "ВКонтакте", причем из-за кадрового голода на "работу" принимают и торговцев наркотиками, и граждан, скрывающихся от полиции, и людей с нацистскими тату.

Источник: видео расследовательского проекта "Система"

Дословно: "Непогашенная судимость за сбыт наркотиков, татуировки со свастикой, нахождение в розыске за разбой – все это не станет препятствием для тех, кто захочет подписать контракт с ЧВК "Вагнер" и отправиться на войну в Украину".

Детали: Кроме рекламы на региональном телевидении, бордов на улице и расклееных объявлений, рекламу с приглашением на фронт активно предлагает российская соцсеть "ВКонтакте".

"Система" обнаружила десятки рекламных объявлений, таргетированных на разные регионы России, и пообщались с сотрудниками колл-центра "Вагнера".

Виртуальные центры вербовки есть во многих регионах РФ, в оккупированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

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Журналисты под разными легендами попытались завербоваться в ЧВК. Выяснилось, что, хотя в актуальных сообщениях, которые рассылаются потенциальным новобранцам в мессенджеры, указано, что людям с судимостью за распространение наркотиков, последует моментальный отказ, а практике в "оркестр" (как неофициально называют ЧВК "Вагнер") берут и людей с такой непогашенной судимостью, и людей, скрывающихся от полиции и околофутбольщиков с татуировками нацистской свастики.

Ничего не подозревающие вербовщики признались также, что "армия Пригожина" в Украине несет большие потери.

Почему это важно: Российская пропаганда муссирует тезис о том, что воюет против неонацистов в Украине.