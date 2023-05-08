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Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

"Европейская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 18:58
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29
Фото: Getty Images

Польща передала Україні 10 винищуващів МіГ-29, заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Про це він сказав в ефірі телеканалу TVP, повідомляє "Європейська правда".

"Ми поставили десять МіГ-29 в Україну," — сказав Блащак під час візиту до Оттави, коментуючи кількість переданих Україні літаків МіГ-29.

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У канадській столиці Блащак зустрівся з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України, а також співпраця врамках НАТО.

Нагадаємо, 5 квітня президент Польщі Дуда заявив, що його країна вже поставила Україні вісім винищувачів МіГ-29. 

Крім того, 13 квітня уряд Німеччини погодив заявку Польщі на передачу винищувачів МіГ-29 з запасів Східної Німеччини Україні.

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У свою чергу Словаччина вже передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29.

Темы: Польшаавиа
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