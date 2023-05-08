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Более 70% украинцев считают, что идти на компромисс с Россией нельзя - опрос

Станислав ПогориловПонедельник, 8 мая 2023, 20:06
Более 70% украинцев считают, что идти на компромисс с Россией нельзя - опрос
Фото: Getty Images

71,8% граждан Украины считают, что война может прекратиться только в случае победы над Россией и компромиссы со страной-агрессором невозможны.

Источник: соцопрос "Центра Разумкова" совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Детали: Согласно результатам опроса, среди тех, кто придерживается мнения, что Майдан был справедливым восстанием народа против диктатуры, 19,1% респондентов ответили, что с Россией можно идти на компромиссы ради прекращения войны, но не все. Лишь 3,3% из числа опрошенных ответили, что ради мира надо идти на любые компромиссы с Россией.

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Среди тех, кто не является сторонником Евромайдана, наибольшая доля сторонников "мира любой ценой" с РФ - 17%. 42% среди них также считают возможными некоторые компромиссы с государством-агрессором, хотя и не все.

 

Также 82,2% украинцев заявили, что согласны с утверждением, что Путин - это Гитлер настоящего.

 

Кроме того, подавляющее большинство украинцев верит в победу Украины в войне с Россией.

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65% из числа опрошенных назвали президента Владимира Зеленского политиком, который сыграл важную роль в обороне страны, главнокомандующего вооруженных сил Валерия Залужного таким человеком считают 47% респондентов.

 

Опрос проводился с 23 по 30 марта 2023 года методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Темы: опросвойнаУкраинаРосcия
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