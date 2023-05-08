ЕС о новой дате Дня Европы в Украине: "Отражение европейской идентичности украинцев"

Европейская комиссия приветствовала решение Украины начать празднование Дня Европы 9 мая.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий в Twitter опубликовала представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Мы приветствуем решение Украины праздновать 9 мая как День Европы – это является отражением европейской идентичности украинского народа", – отметила она.

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Президент Владимир Зеленский в понедельник подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

По его словам, традиция празднования Дня Европы "для празднования достигнутых мира и единства" была установлена много лет назад.

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