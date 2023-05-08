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Россияне хотят производить "Шахеды" в Беларуси - ЦНС

Станислав ПогориловПонедельник, 8 мая 2023, 21:36
Россияне хотят производить Шахеды в Беларуси - ЦНС
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников типа "Shahed" в Беларуси, иранские инженеры уже посетили эту страну.

Источник: "Центр национального сопротивления" со ссылкой на белорусское подполье

Дословно: "Рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетили "Гомельский радиозавод". Во время командировки обсуждалась возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе".

Детали: Ранее подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов.

В ЦНС подчеркивают, что соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси.

Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.

Темы: ШахедБеларусьвойнаРосcия
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