Россияне хотят производить "Шахеды" в Беларуси - ЦНС

Россияне рассматривают возможность налаживания производства беспилотников типа "Shahed" в Беларуси, иранские инженеры уже посетили эту страну.

Источник: "Центр национального сопротивления" со ссылкой на белорусское подполье

Дословно: "Рабочая группа, которая состояла из иранских инженеров, при организации ФСБ РФ и КГБ РБ, посетили "Гомельский радиозавод". Во время командировки обсуждалась возможность системного налаживания производства дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: Ранее подполье сообщало о том, что на базе гомельского завода проводилась доукомплектация дронов.

В ЦНС подчеркивают, что соответствующее развитие событий указывает на то, что Россия продолжает распространять свой контроль на оборонный сектор Беларуси.

Развертывание полноценного производства иранский БПЛА в Беларуси поможет России решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана.