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Зеленский: Есть хорошие новости по боеприпасам

Понедельник, 8 мая 2023, 22:27
Зеленский: Есть хорошие новости по боеприпасам
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть хорошие новости о поставках боеприпасов защитникам, но пока не время обнародовать эту информацию.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: . "Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать".

Детали: Также президент рассказал детали относительно проведенной Ставки главнокомандующего. По его словам, докладывали и командующие оперативных направлений, и Главком, и руководители разведки.

"Кстати, доклады Буданова и Литвиненко были особенно основательными, очень актуальными, и на их основе мы будем делать определенные шаги - шаги, которые укрепят нашу защиту", - подчеркнул президент.

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Темы: ЗеленскийоружиевойнаУкраина
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