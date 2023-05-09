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В Тегеране похвастались, как их дроны-камикадзе "изменили правила игры" в Украине

Вторник, 9 мая 2023, 01:35
В Тегеране похвастались, как их дроны-камикадзе изменили правила игры в Украине
Дрон-камикадзе "Shahed-136". Иллюстративное фото Getty Images

Глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Галандари заявил, что в прошлом году якобы эффективность оружия иранского производства стала понятна всему миру, очевидно, имея в виду дроны-камикадзе.

Об этом Галандари сказал в интервью иранскому изданию IRNA, пишет "Европейская правда".

"Мир был удивлен, увидев, что страна, которая была полностью в беде во всех сферах и которой был запрещен доступ к любым технологиям, сейчас достигла такого уровня, когда она находится на технологической передовой, а ее оружие, как говорят СМИ, "меняет правила игры", – заявил чиновник иранского Минобороны.

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Также, по словам Галандари, Иран якобы продает оружие другим странам прежде всего не из-за финансовой выгоды, а "исходя из своих религиозных и революционных идеалов".

Хотя иранский чиновник не уточнил, о чем идет речь, но иранское оружие привлекло внимание СМИ именно после того, как Россия начала массово применять беспилотники иранского производства Shahed для обстрелов территории Украины.

Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

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По оценкам украинской стороны, Россия уже применила в Украине более 400 дронов Shahed-136, а всего Россия якобы заказала 2400 таких беспилотников. Сначала они составляли проблему для украинской противовоздушной обороны, но в последних атаках почти все или все из них уничтожались.

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