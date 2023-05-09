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AP: США объявят о пакете военной поддержки Украины на $1,2 млрд

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 01:47
AP: США объявят о пакете военной поддержки Украины на $1,2 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Соединенные Штаты во вторник объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов, который будет рассчитан на обеспечение ее долгосрочных оборонных потребностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству AP сообщили американские чиновники.

Новый пакет помощи будет объявлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), которая предусматривает финансирование оружия в перспективе месяцев или даже лет, чтобы обеспечить будущие потребности Украины в сфере безопасности.

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По словам чиновников США, в пакет помощи Украине войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Также Киев получит артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и финансирование текущего технического обслуживания и запасные части для различных систем.

С учетом этого пакета – 38-го по счету – военная помощь США Украине с февраля 2022 года составит почти 37 миллиардов долларов.

Напомним, что последний пакет американской военной помощи Киеву в размере 300 миллионов долларов объявлялся 3 мая и выделялся указом президента США из запасов американского вооружения.

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Он содержит, среди прочего, дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.

Темы: помощь УкраинеСША
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