По всей Украине объявлялась воздушная тревога
Вторник, 9 мая 2023, 06:08
Воздушную тревогу объявили ночью во вторник, 9 мая, в Киеве и всех областях Украины.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 3.30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: В 4:45 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.
В 6:04 из Киева и области начались отбои воздушных тревог.