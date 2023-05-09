По всей Украине объявлялась воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили ночью во вторник, 9 мая, в Киеве и всех областях Украины.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 3.30 ночи из Харьковской, Запорожской и Полтавской областей.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 4:45 воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

В 6:04 из Киева и области начались отбои воздушных тревог.