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Все вражеские цели над Киевом уничтожены, попаданий не допущено – КГВА

Ольга ГлущенкоВторник, 9 мая 2023, 06:01
Все вражеские цели над Киевом уничтожены, попаданий не допущено – КГВА
Обломки сбитой ракеты в Голосеевском районе, фото МВД

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, над Киевом сбиты все выпущенные с 4 вражеских бомбардировщиков ракеты.

Источник: КГВА, МВД

Детали: По словам Попко, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание.

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"Информация проверяется", – добавил начальник КГВА.

Он также сообщил, что в Шевченковском районе обнаружены обломки ракеты на проезжей части.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

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Попко добавил, что эти данные предварительные, и они уточняются.

Обновлено: Позже Попко сообщил, что ночная атака 9 мая была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

По его данным, выпущенные крылатые ракеты, скорее всего типа, Х-101 (Х-555), не достигли своих целей.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей.

"Попаданий не допущено", - отметил Попко.

Темы: Киеввоздушная тревогавойнаобстрел
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