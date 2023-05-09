С ВОТ на Запорожье оккупанты вывозят награбленное имущество в Крым – штаб
Вторник, 9 мая 2023, 07:10
С оккупированных территорий Запорожской области захватчики вывозят награбленное имущество в направлении Крыма.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области".
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Детали: По данным штаба, для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборационистов.
Награбленное имущество везут в направлении АР Крым.