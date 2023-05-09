С ВОТ на Запорожье оккупанты вывозят награбленное имущество в Крым – штаб

С оккупированных территорий Запорожской области захватчики вывозят награбленное имущество в направлении Крыма.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области".

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Детали: По данным штаба, для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборационистов.

Награбленное имущество везут в направлении АР Крым.