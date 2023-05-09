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В ночь на "сакральное" 9 мая ПВО уничтожила 23 российские ракеты из 25 запущенных

Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 07:26
В ночь на сакральное 9 мая ПВО уничтожила 23 российские ракеты из 25 запущенных
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 9 мая противовоздушная оборона уничтожила 23 крылатые ракеты из 25, запущенных российским агрессором.

Источник: командующий Воздушными силами Николай Олещук, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Прямая речь Олещука: "В ночь на "сакральное" 9 мая оккупанты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. За две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожено противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины".

Детали: Около 22.00 часов 8 мая противник выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" с носителей в Черном море, которые направил на восточные регионы страны. Все восемь были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Схід".

Уже ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации - четырех Ту-95МС (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну - в зоне ответственности воздушного командования "Південь".

ВИДЕО ДНЯ

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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