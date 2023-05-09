В Днепре обломки вражеской ракеты упали на дом, ранена женщина

Над Днепропетровщиной военные из воздушного командования "Восток" сбили все 8 ракет, запущенных врагом, в результате падения обломков в Днепре ранена женщина.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью военные из воздушного командования "Восток" сбили все 8 ракет, которые враг направил на область.

Обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице.

В доме повреждены крыша и перекрытия нескольких квартир".

Детали: Кроме того, на третьем этаже обнаружили боевую часть ракеты. Пока работали взрывотехники, несколько десятков жителей эвакуировали.

Опасные обломки уже вывезли, их уничтожат.

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Лысак также сообщил, что неспокойно было на Никопольщине. По самому Никополю и Марганецкой громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии.

Один частный дом уничтожен, еще 4 - повреждены. Побиты хозяйственная постройка и линии электропередач.