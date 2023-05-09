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Дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного Донецка – разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 09:14
Дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного Донецка – разведка Британии
Фото pixabay.com

Дефицит воды становится все более критической проблемой для российских оккупантов во временно неподконтрольном Украине Донецке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник.

В министерстве напомнили, что 28 апреля 2023 года глава так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики" заявил, что запасы воды в регионе опасно низкие. 

Дефицит воды является все большей проблемой для оккупированного Россией Донецка с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

Канал Северский Донец-Донбасс, который поставляет воду в регион, остается под контролем Украины, но его длинный маршрут часто становится объектом боев. 

Российские войска, вероятно, стремятся обезопасить канал, чтобы уменьшить дефицит воды в Донецке.

Канал проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута. Интенсивное использование Россией артиллерии неприцельного действия для поддержки захвата Бахмута и прилегающих территорий, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре, подрывая усилия России по преодолению нехватки воды, возникшей в результате ее вторжения, констатирует Минобороны Британии.

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Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в Донецке. Однако это вряд ли полностью компенсирует ограниченный доступ к воде в оккупированных регионах, считают британские аналитики.

Накануне британские разведчики проанализировали, как в России активно вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии для того, чтобы отправить их на войну в Украину.

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Темы: Донецкводаоккупацияразведка
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