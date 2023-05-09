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Россия в день "победобесия" может сама устроить провокации против своего населения – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 9 мая 2023, 10:04
Россия в день победобесия может сама устроить провокации против своего населения – Генштаб
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПАРАД В МОСКВЕ, ФОТО РИА НОВОСТИ

В Генеральном штабе предполагают, что российские оккупанты могут устроить провокации против своих жителей во время парадов 9 мая.

Источник: Генштаб

Дословно: "Провокации и ложь - извечное оружие тиранов и агрессоров. Вся суть войны, которую развязала Россия против Украины заключается в том, что мы - не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддома и вокзалы, где собираются гражданские люди.

Наш враг - это государство-террорист, помешанное на сакральных датах.

"Побидобесие" России постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения. Мы видим, что во многих российских городах 9-го мая запланированы парады, в том числе и с участием детей. Не исключено, что Россия готовит провокации против своих жителей. Они неоднократно уничтожали собственных людей ради политических целей".

Детали: Генштаб отмечает, что ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, придерживаются правил и обычаев войны: "Жизнь людей - ключевая ценность для нас. Мы не воюем против гражданского населения и, в частности, детей".

Темы: Генштаб9 маяпарадРосcия
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