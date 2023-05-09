Авиационную часть парада в Москве и нескольких других городах РФ отменили

Лётная программа парада Победы на Красной площади в Москве и в ряде других городов России отменена, официальной причиной названы погодные условия.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: "Авиационная часть парада отменена", - сообщил в эфире в понедельник диктор пропагандистского телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков подтвердил, что авиационная часть парада была "отменена из-за погоды".

"У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то, что видели, уже впечатляет", - пояснил Салюков.

По данным Минобороны России, в военном параде на Красной площади 9 мая 2023 года приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

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Сообщается, что в состав механизированной колонны вошла 131 единица современной военной техники, а также историческая техника - представленная советским танком Т-34-85, который открыл прохождение механизированной колонны.

Отменена авиационная часть военного парада была и в Петербурге.

Авиационная техника также не принимала участие в параде Победы в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В Ростове-на-Дону должен был состоятся единственный на юге России воздушный парад, в котором ожидалось участие более 40 экипажей боевых самолетов и вертолетов. В пресс-службе Южного военного округа "Интерфаксу" сообщили, что воздушная часть парада в итоге не состоялась, причину представитель пресс-службы не уточнил.

Напомним: Режим Путина 9 мая 2023 года проводит парад ко Дню победы (в этот день РФ традиционно отмечает день окончания Второй мировой войны, которую она считает "Отечественной"), который украинские патриоты называют Днем победобесия в государстве, которое развязало кровавую войну против "братской" (по тезисам пропаганды РФ) же страны.