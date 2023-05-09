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Во Львове вручили повестки любителям Лепса, которые агрессивно реагировали на замечания

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 11:26
Во Львове вручили повестки любителям Лепса, которые агрессивно реагировали на замечания
Range Rover скандальных фанатов российской эстрады, фото Патрульной полиции Львовской области

Во Львове вручили повестки с вызовом в территориальный центр комплектования войск водителю и пассажирам автомобиля "Range Rover", которые 7 мая громко слушали российскую музыку и напали на прохожего, который снял это на видео.

Источник: ZAXID.NET, патрульная полиция Львовской области

Детали: В воскресенье 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание пассажирам автомобиля Range Rover, потому что они громко слушали песню российского исполнителя Григория Лепса, который поддержал российскую агрессию и посещал оккупированные территории Украины. 

Прохожий снимал инцидент на видео и после замечания пассажир автомобиля пытался выбить из его рук телефон и ударить в лицо. Позже автомобиль припарковали на площади Адама Мицкевича, а сами парни с места конфликта скрылись.

После огласки в соцсетях в понедельник 8 мая патрульные остановили Range Rover на улице Кульпарковской.

За рулем автомобиля был 26-летний житель Донецкой области, а агрессивным пассажиром оказался 20-летний житель Одессы. 

Водителя и пассажиров автомобиля отвели во Львовское районное управление полиции №1. Их проверили на причастность к врагу (России). Молодой человек получил от участкового протокол за хулиганские действия. 

ВИДЕО ДНЯ

Когда правоохранители завершили все необходимые действия, водитель, пассажир и их друзья "получили повестки от военных", информирует Патрульная полиция.

ZAXID.NET отмечает, что вечером в соцсетях пользователи опубликовали видео, на которых участник инцидента просил прощения за свой поступок и отмечал, что едет в полицию давать показания.

Темы: Львовкультурамобилизация
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