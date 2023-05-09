Готовили теракты против командиров и спецназовцев: СБУ задержала агентов РФ в Запорожье

На госизмене разоблачили двух жителей Запорожья, которые присоединились к агентурной сети страны-агрессора.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Запорожская областная прокуратура

Прямая речь: "Злоумышленники занимались подготовкой терактов против командного состава Сил обороны и сотрудников СБУ, которые дислоцируются на территории региона и привлечены к выполнению боевых задач на южном фронте".

Детали: По данным спецслужбы, одним из вражеских агентов был бывший военный, а другим - личный водитель местного чиновника-чиновника.

В СБУ объясняют, что российская агентура собирала "почасовую" информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения украинских защитников.

Полученные сведения передавали в ФСБ РФ в виде электронных геолокаций, медиафайлов и текстовых сообщений через закрытый чат в мессенджере Телеграмм.

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По координатам вражеских агентов оккупанты хотели осуществить прицельные удары крылатыми или баллистическими ракетами.

Прокуратура отмечает, что сейчас материалами производства подтверждено использование оккупантами разведданных этой агентгруппы во время очередной ракетной атаки по Запорожью весной 2023 года.

Кроме того, захватчики рассматривали "вариант" физической ликвидации украинских защитников через приведение в действие взрывчатки, которые планировали установить в районах базирования Сил обороны.

Для подготовки терактов российские агенты получили от своих "кураторов" из ФСБ 4 тыс. долл. "аванса".

Однако, контрразведчики Службы безопасности сработали на опережение - своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания.

По данным следствия, руководителем агентурной группы страны-агрессора был житель Запорожья, бывший военный.

После начала полномасштабного вторжения он обратился к своему брату, который проживает в Санкт-Петербурге, с просьбой "организовать" ему "контакт" с российской спецслужбой.

Вскоре в частной переписке на него вышел кадровый сотрудник ФСБ, который поставил ему задание разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для их выполнения предатель привлек своего знакомого, который работал водителем у главы одной из районных администраций Запорожья.

По указанию ФСБ водитель "в темную" использовал чиновника, осуществляя скрытые аудиозаписи его телефонных разговоров в автомобиле.

Кроме того, предатели "наводили" вражеские воздушные удары на мосты и железнодорожные переезды на территории региона. Также они подыскивали своих "единомышленников" для потенциальной вербовки и включения в состав агентурной группы ФСБ.

Во время обысков по месту жительства задержанных сотрудники СБУ изъяли: автомат Калашникова АК-47; почти 1 тыс. боеприпасов различного калибра; боевые и дымовые гранаты с комплектующими.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Суд арестовал фигурантов.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.