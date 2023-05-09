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Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 16:58
Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Фото: Генштаб ВСУ

Пентагон во вторник, 9 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".

Пакет помощи направлен на усиление противовоздушной обороны Украины и обеспечение потребностей Вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

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В пакет помощи от США войдут:

  • дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
  • боеприпасы для противодействия БПЛА;
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • услуги коммерческой спутниковой съемки;
  • средства на обучение, ремонт и обслуживание вооружений.

Напомним, 3 мая США выделили пакет помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который включал дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.

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