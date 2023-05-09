Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Пентагон во вторник, 9 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, пишет "Европейская правда".
Пакет помощи направлен на усиление противовоздушной обороны Украины и обеспечение потребностей Вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В пакет помощи от США войдут:
- дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
- боеприпасы для противодействия БПЛА;
- 155-мм артиллерийские снаряды;
- услуги коммерческой спутниковой съемки;
- средства на обучение, ремонт и обслуживание вооружений.
Напомним, 3 мая США выделили пакет помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который включал дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.