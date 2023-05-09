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Под Бахмутом от российского обстрела погиб видеожурналист AFP

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 21:35

На востоке Украины во вторник во время работы погиб 32-летний видеожурналист агентства AFP Арман Солдин.

Об этом сообщило само агентство, пишет "Европейская правда".

Солдин погиб около 16:30 во время ракетного обстрела из систем "Град" окрестностей города Часов Яр – возле него пролегает так называемая дорога жизни на Бахмут, которая используется украинскими войсками для снабжения и часто попадает под обстрелы РФ.

 

Погибший журналист был в компании четырех коллег, которые не пострадали. Во время обстрела они были с украинскими военными.

AFP сообщило родным Солдина о гибели журналиста и выразило соболезнования в связи с потерей.

Журналист попал в агентство в 2015 году как стажер, после чего присоединился к его лондонскому бюро.

По данным "Репортеров без границ", Арман Солдин стал по меньшей мере 11-м работником СМИ, которые были убиты в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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Только в прошлом месяце корреспондент итальянского издания La Repubblica Коррадо Дзунино был ранен на въезде в Херсон после того, как автомобиль, в котором он ехал со своим фиксером, был обстрелян.

Темы: СМИвойна
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