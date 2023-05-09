Национальная ассамблея Франции признала группу Вагнера террористической организацией

Нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея проголосовала за признание группы Вагнера террористической организацией.

Об этом сообщило посольство Украины во Франции в Twitter, пишет "Європейская правда".

Соответствующая резолюция была принята единогласно.

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Щойно @AssembleeNat Франції у присутності міністра @MinColonna та Посла @OmelchenkoVadym одностайно ухвалили резолюцію щодо визнання «Вагнер» терористичною організацією. Впевнені, наступним кроком буде визнання росії державою-терористом. Працюємо над цим з нашими 🇫🇷 партнерами. pic.twitter.com/c5nQPvRgJG — UA Embassy in France (@UKRinFRA) May 9, 2023

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", – говорится в сообщении посольства.

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя принятие резолюции, написала в Twitter, что преступления группы Вагнера не могут остаться без ответа.

Она добавила, что Франция продолжает работать над этим совместно с европейскими партнерами.

Напомним, 13 апреля ЕС добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список. 20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.