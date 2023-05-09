Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Национальная ассамблея Франции признала группу Вагнера террористической организацией

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 21:52

Нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея проголосовала за признание группы Вагнера террористической организацией.

Об этом сообщило посольство Украины во Франции в Twitter, пишет "Європейская правда".

Соответствующая резолюция была принята единогласно.

"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", – говорится в сообщении посольства.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя принятие резолюции, написала в Twitter, что преступления группы Вагнера не могут остаться без ответа.

ВИДЕО ДНЯ

Она добавила, что Франция продолжает работать над этим совместно с европейскими партнерами.

Напомним, 13 апреля ЕС добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список. 20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.

Темы: ФранцияВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Франция
Глава МИД Франции обеспокоена призывами Медведева к убийству Зеленского после атаки дрона на Кремль
Сайты мэрий ряда городов во Франции подверглись пророссийским кибератакам
Посол Франции посетил место трагедии в Умани, где российская ракета убила 23 человека
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: