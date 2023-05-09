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Национальная ассамблея Франции признала группу Вагнера террористической организацией

"Европейская правда"Вторник, 9 мая 2023, 21:52

Нижняя палата парламента Франции Национальная ассамблея проголосовала за признание группы Вагнера террористической организацией.

Об этом сообщило посольство Украины во Франции в Twitter, пишет "Європейская правда".

Соответствующая резолюция была принята единогласно.

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"Уверены, следующим шагом будет признание России государством-террористом. Работаем над этим с нашими французскими партнерами", – говорится в сообщении посольства.

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, комментируя принятие резолюции, написала в Twitter, что преступления группы Вагнера не могут остаться без ответа.

Она добавила, что Франция продолжает работать над этим совместно с европейскими партнерами.

Напомним, 13 апреля ЕС добавил частную военную компанию "Вагнер" и российское информационное агентство "ФАН", связанные с кремлевским олигархом Евгением Пригожиным, в санкционный список. 20 апреля к решению ЕС присоединилась Швейцария.

Темы: ФранцияВагнер
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