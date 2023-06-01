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С ВОТ Украины в Беларусь принудительно вывезли более 2 тысяч детей – оппозиция

Четверг, 1 июня 2023, 02:36
С ВОТ Украины в Беларусь принудительно вывезли более 2 тысяч детей – оппозиция
флаг Беларуси, иллюстративное фото Getty Images

Белорусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что в Беларусь вывезли по меньшей мере 2 150 детей с временно захваченных территорий Украины.

Источник: Латушко на пресс-конференции на тему "Роль Беларуси в незаконном вывозе украинских детей", цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы можем подтвердить, по нашим данным, что минимум 2 150 украинских детей были вывезены на территорию Беларуси".

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Детали: По его словам, Лукашенко лично подписывает документы в рамках так называемого союзного государства России и Беларуси о финансировании деятельности, связанной с перемещением детей с территории Украины.

По данным организации, в прошлом году в Беларусь перевезли 1 150 украинских детей, с начала этого года - уже тысячу.

Он уточнил, что установлен факт финансирования этих преступлений из бюджета союзного государства России и Беларуси в размере не менее 29 млн российских рублей. Перемещение детей происходит с помощью фонда "Дельфин" из оккупированной Донетчины и белорусского фонда Алексея Талая. Известно о четырех местах пребывания украинских детей - три в Минской области (в частности лагерь "Дубрава") и одно - в Гомельской.

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Представители Народного антикризисного управления Беларуси подчеркнули, что материалы их расследования переданы в украинскую прокуратуру, уполномоченному по правам детей, с ними ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы. И есть все основания для начала расследования в отношении Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.

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