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В Киеве в результате обстрела есть погибшие, среди которых ребенок

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 03:46
В Киеве в результате обстрела есть погибшие, среди которых ребенок
последствия обстрела в Киеве, фото КГВА

В результате падения обломков российских ракет в Киеве есть погибшие и раненые. Среди погибших ребенок.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно: "По предварительной информации, один человек погиб, еще 3 получили ранения различной степени тяжести".

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Обновлено. Дословно КГВА: "К сожалению, предварительно количество жертв воздушного нападения рашистов увеличивается. По информации, которая уточняется, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются".

Позже Кличко добавил, что, по предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, двое из которых дети, и 4 пострадавших.

Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших.

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Позже стало известно о 7 пострадавших.

Обновлено в 04:22. Кличко уточнил, что количество пострадавших составляет 14 человек, 9 из которых госпитализировали.

Обновлено в 04:37. КГВА опубликовала фото последствий ракетного удара в Днепровском районе столицы.

Обновлено в 07:15. КГВА сообщила, что, по обновленным данным, в Деснянском районе 3 погибших человека, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего ночью в Киеве погибло 3 человека, из них 1 ребенок, 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Темы: Киевобстрелдети
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