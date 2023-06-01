Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве в результате обстрела есть погибшие, среди которых ребенок

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 03:46
В Киеве в результате обстрела есть погибшие, среди которых ребенок
последствия обстрела в Киеве, фото КГВА

В результате падения обломков российских ракет в Киеве есть погибшие и раненые. Среди погибших ребенок.

Источник: КГВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно: "По предварительной информации, один человек погиб, еще 3 получили ранения различной степени тяжести".

Обновлено. Дословно КГВА: "К сожалению, предварительно количество жертв воздушного нападения рашистов увеличивается. По информации, которая уточняется, в Деснянском районе уже 3 погибших и 4 человека получили травмы. Данные обновляются и уточняются".

Позже Кличко добавил, что, по предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, двое из которых дети, и 4 пострадавших.

Всего в Деснянском и Днепровском районах медики госпитализировали 5 пострадавших.

Позже стало известно о 7 пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 04:22. Кличко уточнил, что количество пострадавших составляет 14 человек, 9 из которых госпитализировали.

Обновлено в 04:37. КГВА опубликовала фото последствий ракетного удара в Днепровском районе столицы.

Обновлено в 07:15. КГВА сообщила, что, по обновленным данным, в Деснянском районе 3 погибших человека, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего ночью в Киеве погибло 3 человека, из них 1 ребенок, 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Темы: Киевобстрелдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Оккупанты остановили наступательные действия в Бахмуте, но усилили обстрелы − Маляр
Зеленский: Порт "Южный" заблокирован − и такое может грозить другим морским странам
"Živjela Hrvatska!" МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг "Слава Украине"
Киев оказался под ракетной атакой через 6 минут после объявления тревоги
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: