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Силы обороны отбили более 20 атак и уничтожили 5 БпЛА врага – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 07:32
Силы обороны отбили более 20 атак и уничтожили 5 БпЛА врага – сводка
фото Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники отбили 21 атаку россиян и сбили 5 разведывательных дронов врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.  К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 21 вражескую атаку.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационный удар в районе Плетеневки Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка, Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Прогресс, Фотовиж, Студенток, Горки, Атинское, Шпиль, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огирцево, Малая Волчья, Варваровка, Чугуновка, Амбарное, Григорьевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Тернов и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки и Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне наступательных действий не проводили. Нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении ахисники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар.  Артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Украинскими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Темы: Генштабвойна
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