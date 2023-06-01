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"РДК" и "Свобода России" снова заявили, что прорываются в Россию

Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 09:37
РДК и Свобода России снова заявили, что прорываются в Россию

1 июня 2023 года "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что проводят еще одну операцию на территории России.

Источник: "РДК", "Свобода России"

Детали: Бойцы записали видеообращение и сообщили, что идут в Шебекинском направлении. В частности, мужчина в военной форме на видео говорит, что "совсем скоро появится окраина Шебекино".

Бойцы уверяют, что планируют освободить всю Россию от путинского режима.

Легион "Свобода России" также анонсировал рейд на территорию РФ: "Мы, легион "Свобода России", сейчас находимся у границы нашей родины, очень скоро мы выдвинемся снова на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон - это только начало".

Местных просят не выходить из зданий и сохранять спокойствие.

ВИДЕО ДНЯ

Российские власти сообщают об обстрелах, которые якобы продолжались всю ночь, и боях, однако уверяют, что "прорыва ВСУ нет".

Темы: Росcиявойна
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