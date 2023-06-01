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Зеленский прибыл на саммит в Молдове

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 09:46
Зеленский прибыл на саммит в Молдове
Президент Зеленский и президент Санду встретились на саммите Европейского политического сообщества. ФОТО: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит 1 июня в Молдове.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Молдовы.

Зеленский прибыл в "замок Мими" в селе Бульбоака, где проходит саммит Европейского политического сообщества, первым после президента Молдовы Майи Санду, хозяйки встречи.

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Ожидается, что на саммит прибудут почти полсотни европейских президентов и глав правительств.

Персональное участие президента Украины в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности. В МВД Молдовы заявляли, что информация об участии Зеленского должна быть засекречена в связи с непосредственной безопасностью президента Украины.

Ранее в среду участие Зеленского в саммите подтвердил глава МИД Молдовы Нику Попеску.

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На второй встрече Европейского политического сообщества будут обсуждать совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанные с ней кризисы, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств. В ближайшее время "Европейская правда" опубликует статью об ожидаемых результатах саммита.

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в блоге "ЕП" с места события:

В связи с саммитом в Молдове предупредили об ограничениях в работе транспорта, воздушное пространство закрыто, а некоторые международные поезда не курсируют.

Темы: ЗеленскийМолдова
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