Кучму заметили на Лазурном берегу

Журналисты "Украинской правды" заметили второго президента Украины Леонида Кучму на отдыхе на Лазурном берегу.

Источник: расследование УП "Батальон Монако 3", пресс-служба Кучмы в комментарии УП

Детали: На Лазурном берегу журналистам УП удалось заметить второго президента Украины Леонида Кучму. Бывший президент проживал там в имении своего зятя Виктора Пинчука.

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Кучма на Кап-Ферра СКРИНШОТ

После начала полномасштабного вторжения Кучма прокомментировал агрессию РФ на 15 день.

Второму президенту Украины - 84 года.

По данным УП, Кучма был за границей в начале мая 2023 года.

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Обновлено: После публикации в УП обратилась представительница пресс-службы Кучмы.

По ее словам, с февраля 2022 года он только дважды покидал Украину - в июле 2022 года и в конце апреля - начале мая 2023 года.

В пресс-службе второго президента отмечают, что оба выезда происходили, поскольку физическое состояние Кучмы требовало медицинских вмешательств: "На видео его сопровождает врач".

Также пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер напомнила о совместном обращении 1-го, 2-го и 3-го президентов Украины от 27 февраля 2022 года и заявление Кучмы 1 марта 2022 года, где он призывает россиян не совершать геноцид. Оба сообщения у себя в соцсети распространила Олифер.

По ее словам, благотворительная организация Президентский Фонд Леонида Кучмы "Украина" продолжает свою работу: "Постоянно информируем общество об этой деятельности. С 2014 года помогаем Силам безопасности и обороны Украины - эту работу ведем непублично".

Сейчас, по ее словам, Кучма вместе с женой находится в Киеве.

имение Пинчука СКРИНШОТ

Также на Лазурном берегу заметили бывшего народного депутата от партии "Батькивщина" Александра Табалова и уже бывшего депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача.

Табалов СКРИНШОТ

Почти год назад семья Скоробагача переехала на Кап-Ферра.

Тогда дочь Скоробагача, тоже харьковский депутат сообщила, что ее отец выезжает из страны как волонтер по делам благотворительного фонда. Впоследствии Скоробагач сложил депутатские полномочия.

Скоробагач СКРИНШОТ

В имении у самого берега также заметили бывшую жену экс-нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки Анастасию Байбородину.

Также за границей был Александр Кацуба - бывший заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз". С фамилией семьи Кацуб связан один из крупнейших коррупционных скандалов времен Януковича - покупка так называемых "вышек Бойко".

Кацуба СКРИНШОТ

В комментарии УП Кацуба заявил, что выезжал из страны для закупки машин для ВСУ и заехал к детям.

В Монако 9 лет назад сбежал один из ближайших приспешников и друзей президента-беглеца, бывший народный депутат от Партии регионов Юрий Иванющенко, которого в СМИ еще называют Юрий Енакиевский.

По информации источников УП в бизнес-кругах, Иванющенко курсирует между тремя местами: Москвой, Дубаем и Монако.

В Монако он не ведет светскую жизнь, однако УП удалось найти элитный жилой комплекс, где живет Иванющенко, с яхт-клубом, бассейном, консьерж сервисом, охраной и вертолетными площадками поблизости - Палаццо Леонардо, который располагается на берегу на границе Монако.

Это удалось сделать благодаря сообщению дочери Иванющенко в Instagram.

ЖК, где в Монако предположительно живет Иванющенко СКРИНШОТ

В мае УП получила информацию о том, что Иванющенко находится в Монако и зафиксировала его на Rolls-Royce.

Иванющенко СКРИНШОТ

Также журналисты УП заметили в Монако Бориса Баума - бывшего советника экс-заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко и бывшего первого заместителя председателя консультационного совета комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В Монако есть недвижимость сына подозреваемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева Александра.

Собеседники УП сообщили, что после ареста Богуслаева-старшего его сына в Монако больше не видели.