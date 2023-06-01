СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ: сливал данные о высшем командовании и искал "Леопарды"

Служба безопасности Украины задержала военного, который передавал врагу информацию о возможных визитах военного командования ВСУ в воинские части и пытался найти места расположения танков "Леопард".

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, жителя Бахмута до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Никита Климовский.

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После 24 февраля украинец получил первое задание - сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по городу. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и в его окрестностях.

Впоследствии предатель получил задание прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и имеющемся вооружении.

Также мужчина передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины. СБУ сообщает, что проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.

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Кроме того, предатель пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения. Офис генпрокурора уточняет, что речь идет о танках "Леопард".

Военные контрразведчики и следователи СБУ задержали мужчину на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

Он контактировал с военной разведкой РФ через мессенджер Telegram. Во время обысков обнаружены два телефона, один из которых он использовал только для связи со своим "куратором" из ГРУ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.