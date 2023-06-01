За госизмену 12 лет тюрьмы получил уроженец Буковины, который служил России

На Волыни за государственную измену к 12 годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, который служил России.

Источник: пресс-службы СБУ и Волынской прокуратуры, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП речь идет об уроженце Черновицкой области Анатолии Жеребцове (1991 г.р.).

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В 2009 году мужчина выехал на постоянное проживание в РФ и получил там российский паспорт. В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды вооруженных сил РФ.

Впоследствии мужчина решил продолжить свое пребывание в российской армии и в 2016 году подписал многолетний контракт с вражеской армией. Там его определили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград).

Установлено, что это военное соединение принимало активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

По окончанию контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину.

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Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным в государственной измене и назначил 12 лет тюрьмы.