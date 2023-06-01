Зеленский в Молдове назвал три шага, как Европа может помочь победе Украины

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества заявил о существовании известного Европе плана, который позволит Украине справиться с российской агрессией.

Об этом сообщает из Молдовы корреспондент "Европейской правды".

Президент, который открывал дискуссию после выступления президента Молдовы Майи Санду, выразил уверенность, что его объяснения известны партнерам. "Каждый из вас это знает", – заявил он, обращаясь к лидерам почти 50 государств, собравшихся в замке Мими в селе Бульбоака.

По словам Зеленского, есть три шага и, по сути, направления помощи.

"Первое – это полная защита от российского террора, прежде всего на земле, но также на небе", – пояснил он, призвав Запад предоставлять Украине боевые самолеты и системы ПВО, которые позволят Украине получить преимущество на поле боя.

Во-вторых, Зеленский призвал мир четко определяться со всеми проявлениями российской агрессии, не только в Украине, а также привел пример российской оккупации в Молдове.

"Мы все видим, откуда происходит агрессия, кто является агрессором. Россия выбрала путь агрессии... Но российский контингент находится в Приднестровье уже более 30 лет. И как долго еще будет там оставаться? На этот вопрос надо дать ответ", – пояснил он.

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Как третий элемент преодоления агрессии Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС. "На саммите НАТО должна быть четкая дорога к членству и должны быть одобрены гарантии безопасности, а осенью – также должны начаться переговоры в ЕС".

Зеленский также убежден, что в долгосрочном периоде место в ЕС получат не только Молдова с Грузией, но и Беларусь.

Напомним, президент Владимир Зеленский по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".

О том, как в Молдове "остановили" нормальную жизнедеятельность страны ради саммита, смотрите в видеоблоге "ЕП" с места события, а также читайте описание ЕвроПравды об ожиданиях от саммита.