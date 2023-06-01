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РФ нанесла удары по Харькову: есть попадания, из-под завалов достали женщину

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 14:16
РФ нанесла удары по Харькову: есть попадания, из-под завалов достали женщину
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Российские военные днем 1 июня нанесли удары по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова - из-под завалов спасли женщину.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место".

Детали: По словам Синегубова, информация о пострадавших пока не поступала.

Обновлено: Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары нанесли по промышленному объекту. Есть разрушения, без пожара. Из-под завалов спасли женщину. По предварительной информации, она не пострадала.

Синегубов уточнил, что женщине 63 года. Она не нуждается в госпитализации.

Темы: Харьковвойнаобстрелвзрыв
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