Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ нанесла удары по Харькову: есть попадания, из-под завалов достали женщину

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 14:16
РФ нанесла удары по Харькову: есть попадания, из-под завалов достали женщину
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Российские военные днем 1 июня нанесли удары по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова - из-под завалов спасли женщину.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр города Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харьков, все профильные службы выехали на место".

Реклама:

Детали: По словам Синегубова, информация о пострадавших пока не поступала.

Обновлено: Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удары нанесли по промышленному объекту. Есть разрушения, без пожара. Из-под завалов спасли женщину. По предварительной информации, она не пострадала.

Синегубов уточнил, что женщине 63 года. Она не нуждается в госпитализации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковвойнаобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ВСУ приостановили продвижение по флангам, выполнялись другие задачи – Сырский о Бахмуте
У Путина построят новое бомбоубежище для чиновников: с операционными и спецсвязью
Начальник КГВА: Закрытое укрытие − это ответственность всех уровней власти
Воздушные силы объяснили, почему Украина не может атаковать пункты дислокации "Искандеров" в РФ
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: