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На Закарпатье запретили УПЦ МП

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 16:20
На Закарпатье запретили УПЦ МП
Митрополит Онуфрій та священнослужителі УПЦ МП, Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"

Закарпатский областной совет ввел запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Источник: сайт облсовета

Детали: Сообщается, что соответствующее решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области" депутаты поддержали в четверг, 1 июня.

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К запрету депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Дословно в решении: "Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессором российской федерацией".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 декабря 2022 года местные депутаты обратились к Верховной Раде, президенту и Кабмину о запрете деятельности УПЦ МП, религиозных организаций с центром в РФ, действующих на территории Украины.

Темы: УПЦ МПЗакарпатьезапретрелигия
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