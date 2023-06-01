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Провоцирование вражды: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Житомирщины

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 июня 2023, 16:31
Провоцирование вражды: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП с Житомирщины
Виссарион. фото из Википедии

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя и секретаря Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП, что на Житомирщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По материалам следствия, в течение нескольких лет митрополит (по данным УП, митрополит Виссарион (в миру Василий Стретович) -ред.) лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр.

В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

Общий тираж деструктивных материалов составил почти 50 тысяч экземпляров, которые секретарь епархии - родной брат митрополита распространял среди священников и верующих религиозной общины.

Сотрудники Службы безопасности изъяли пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности на Житомирщине весной 2022 года.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в обнаруженных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе.

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На основании заключений экспертиз и собранных доказательств обоим злоумышленникам сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, отмечается, что во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих.

По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды.

Речь идет о более 1 миллионе гривен.

Сейчас продолжается расследование по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.

Темы: УПЦ МПСБУ
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