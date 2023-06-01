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Стрельба в Одессе: погибли два человека

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 июня 2023, 16:44
Стрельба в Одессе: погибли два человека
фото полиции

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Одессе, в результате которой погибли два человека, еще один - ранен.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию "102" около пятнадцати часов. В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля "BMW".

Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, которые находились в обоих автомобилях. Продолжается осмотр места происшествия. Полные обстоятельства устанавливаются.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

 

На месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области.

Темы: Одессакриминалполиция
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