На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор
Четверг, 1 июня 2023, 18:50
В российском Белгороде, по предварительным данным, на дорогу упал и взорвался беспилотник.
Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
Детали: Гладков утверждает, что в результате падения есть двое пострадавших и поврежденый автомобиль.
Он опубликовал фотографии, на которых ничего толком не понятно.
Губернатор говорит, что на месте сейчас работают оперативные службы и следственная группа.
В то же время, телеграм-канал Baza пишет, что есть падение еще одного БПЛА в городе.
В Telegram опубликовали видео черного дыма, поднимающегося над городом.
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Обновлено: Позднее Гладков написал, что над Белгородом сработала ПВО, и теперь оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.