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На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 18:50
На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор
иллюстративное фото, источник: россми

В российском Белгороде, по предварительным данным, на дорогу упал и взорвался беспилотник.

Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

Детали: Гладков утверждает, что в результате падения есть двое пострадавших и поврежденый автомобиль.

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Он опубликовал фотографии, на которых ничего толком не понятно.

 

Губернатор говорит, что на месте сейчас работают оперативные службы и следственная группа.

В то же время, телеграм-канал Baza пишет, что есть падение еще одного БПЛА в городе.

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В Telegram опубликовали видео черного дыма, поднимающегося над городом.

Обновлено: Позднее Гладков написал, что над Белгородом сработала ПВО, и теперь оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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