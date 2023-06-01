Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 18:50
На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор
иллюстративное фото, источник: россми

В российском Белгороде, по предварительным данным, на дорогу упал и взорвался беспилотник.

Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

Детали: Гладков утверждает, что в результате падения есть двое пострадавших и поврежденый автомобиль.

Он опубликовал фотографии, на которых ничего толком не понятно.

 

Губернатор говорит, что на месте сейчас работают оперативные службы и следственная группа.

В то же время, телеграм-канал Baza пишет, что есть падение еще одного БПЛА в городе.

В Telegram опубликовали видео черного дыма, поднимающегося над городом.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Позднее Гладков написал, что над Белгородом сработала ПВО, и теперь оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Росcия
Как РФ похищает украинских детей и почему политика депортации украинцев спланирована? Говорим в подкасте
Молдова подверглась бы агрессии РФ, если бы украинцы не защищались - премьер Италии
ФСБ заявила, что Apple помогает США шпионить в России
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: