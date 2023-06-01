На Белгород упал и взорвался дрон - губернатор

В российском Белгороде, по предварительным данным, на дорогу упал и взорвался беспилотник.

Источник: белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

Детали: Гладков утверждает, что в результате падения есть двое пострадавших и поврежденый автомобиль.

Он опубликовал фотографии, на которых ничего толком не понятно.

Губернатор говорит, что на месте сейчас работают оперативные службы и следственная группа.

В то же время, телеграм-канал Baza пишет, что есть падение еще одного БПЛА в городе.

В Telegram опубликовали видео черного дыма, поднимающегося над городом.

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Обновлено: Позднее Гладков написал, что над Белгородом сработала ПВО, и теперь оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.