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Зеленский объяснил, почему он создает "коалицию Patriot"

"Европейская правда"Четверг, 1 июня 2023, 19:01

Владимир Зеленский настаивает что создание коалиции поставщиков комплексов Patriot необходимым условием для того, чтобы Украина успешно прошла период до получения истребителей F-16..

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" по завершению саммита Европейского политического сообщества в Молдове.

Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров, прежде всего США, за согласие передать Украине F-16, хотя для этого, по его словам, на некоторых партнеров пришлось "давить". Однако он напомнил, что боевые самолеты поступят в ВСУ только через определенное время.

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"Нам нужны современные истребители, это не просто вопрос нашей защиты. Это вопрос безопасности наших людей. Но до истребителей еще надо дожить. Мы это сделаем обязательно, но для этого нам нужна защита", – заявил он.

"Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше "Патриотов". Почему "Патриоты"? Потому что они способны сбивать все типы российских ракет. Вот и все. У нас много других систем, но Патриоты это Патриоты", – добавил президент.

Как сообщалось, на саммите в Молдове Зеленский выступил за создание "Коалиции Patriot". Также премьер Нидерландов поддержал такую идею.

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Темы: ЗеленскийPatriotПВОпомощь Украине
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